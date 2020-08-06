‘Amacımız kullanışlı uzun ömürlü yollar’

İhtiyaca yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında sıcak asfalt çalışmaları ve kilit parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Bozuk yollar, kullanışlı hale getiriliyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Amacımız kullanışlı, uzun ömürlü yolları vatandaşımızın hizmetine sunmak. Bu kapsamda bozuk, kullanışsız yollarımızı yenilerken, yeni yolları da Menderesimize kazandırıyoruz” dedi.