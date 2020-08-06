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    HaberlerEge Haberleri ‘Amacımız kullanışlı uzun ömürlü yollar’
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    06.08.2020 - 00:02 |

    ‘Amacımız kullanışlı uzun ömürlü yollar’

    Menderes Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    ‘Amacımız kullanışlı uzun ömürlü yollar’

    İhtiyaca yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında sıcak asfalt çalışmaları ve kilit parke döşeme çalışmaları devam ediyor. Bozuk yollar, kullanışlı hale getiriliyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Mustafa Kayalar, “Amacımız kullanışlı, uzun ömürlü yolları vatandaşımızın hizmetine sunmak. Bu kapsamda bozuk, kullanışsız yollarımızı yenilerken, yeni yolları da Menderesimize kazandırıyoruz” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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