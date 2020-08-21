Amatör denizcilere Didim’de marina

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Mavişehir Halk Marinası’nı amatör denizcilikle uğraşmak isteyen vatandaşın hizmetine sundu. Didim Belediyesi’yle birlikte projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Büyükşehir Başkanvekili Evrim Karakoz, “İlk günden bu yana uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Büyükşehir Didim’de 208 kilometreden fazla yol yaptı. ASKİ de, 201 kilometre altyapı çalışması yaptı. Akbük arıtmasında ve kanalizasyonunda sona yaklaştık. Didim’deki suyun kalitesini ve miktarını artırmak için 22 adet içme suyu kuyusu açtık. Aydın’ın diğer ilçelerine olduğu gibi Didim’e de Büyükşehir’in yatırımları hız kesmeden devam edecek” dedi.

‘Herkes faydalansın’

“Gençlerimizi denizciliğe aşina yapabilmek için buna benzer çalışmalarımız sürecek “ diyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay de, “Buradan herkes ucuz bir şekilde faydalanabilecek. Büyükşehir ile birlikte taahhüt ettiğimiz her işi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.