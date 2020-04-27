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    27.04.2020 - 00:00 |

    Amatöre korona darbesi

    Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Birliği, Karşıyaka’daki tüm amatör spor kulüpleri adına yaptığı açıklamada, “Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin amatörün çığlığına kulak vermesi gerekiyor” dedi

    Amatöre korona darbesi

    Tüm dünyada spor faaliyetlerinin durmasına sebep olan ve ülkemizde de yine en ağır darbelerden birini spora vuran koronavirüs salgını, normal zamanlarda da ekonomik olarak ayakta kalmakta güçlük çeken amatör spor kulüplerini, derinden yaralamayı sürdürüyor. Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, zor durumda olan ve yardım isteyen Karşıyaka’daki tüm amatör spor kulüpleri için destek çağrısında bulundu. Açıklamada, “Türk sporunun ve özellikle de Türk futbolunun temel taşı olan amatör spor kulüplerimizi yok saymak, bu dönemde en büyük vicdansızlık olur. Türk sporunun ayakta kalmasını sağlayan en güçlü ve en büyük temelin altına konan dinamit gibi patlayan koronavirüsten büyük yara alan amatör spor kulüplerimizin, Türk sporuna yetiştiricilik özelliklerini asla unutmamamız gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

    ‘Sesimizi duyun’

    “Türkiye’de bir gerçek var ki, o da; amatör spor kulüplerimiz yetiştiricilik görevi yapmakta ve en büyük gelirleri de bu kaynaktan oluşmaktadır” ifadeleriyle süren açıklamada, “Spor okullarıyla ayakta kalan kulüplerimizin, bu olanakları ortadan kalkmış, gelirleri yok olmuştur. Zaten borç içinde yüzen amatör spor kulüpleri, şimdi de ölüm tehlikesi ile karşı karşıya. Bu amatör kulüplerimiz için koronavirüsten daha tehlikelidir. Tedavisi de başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin elindedir. Koşulsuz destek şarttır. Ekonomik durumun göz önünde bulundurulacağı ve sponsorların da artık amatörlere el atmayacağı bir gerçektir. Bu durumda tek alternatif, devlet ve belediyelerin desteğidir. Eğer destek olmazsa pek çok kulüp kapanabilir veya faaliyetlerini sonlandıracağı gibi maç sayılarında da büyük düşme olur” cümleleri dikkat çekti.

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