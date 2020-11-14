Amatörün kalbi Merkezefendi’de atacak

Merkezefendi Belediyesi, sınırları içerisinde faaliyet gösteren 60 amatör spor kulübüne 400 Bin liralık spor malzemesi desteği sağladı. Akkonak Dr. Samim Gök Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileri, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği yöneticileri, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcuları katıldı.

’Desteğimiz sürecek’

Projenin amacına ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her zaman amatör spor kulüplerinin yanında olacaklarını söyledi. Başkan Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana spora destek veriyoruz. Kulüplerimizin sıkıntısını biliyoruz. Birçok kez kulüplerle bir araya geliyoruz. Yerel yönetimler olarak sıkıntılarınıza derman olmaya çalışıyoruz. Özellikle salgın döneminde mali anlamda sorun yaşıyorsunuz. Bizler de bu noktada malzeme sıkıntısı çekmeyin, bir arayış içerisinde olmayın, bütçenizi başka yerlerde kullanın diyerek, sizi rahatlatmak adına bu yıl da destek vermeye çalıştık. Bu senenin geçen seneden bir farkı var. Bizden talep edilen neyse, ihtiyaç neyse onları kulüplerimize vereceğiz. Projenin bu doğrultuda amacına ulaşmasından dolayı çok mutluyum” dedi.