'Amatörün sesine kulak verin'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle henüz 3’er karşılaşması oynanan 2. Amatör Lig’i iptal etme kararı alması sonrası doğan mağduriyetlerinin giderilmesi için, İzmir’de faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri temsilcileri ortak tepki kararı aldı.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İzmir Mağdur Amatör Futbol Kulüpleri Platformu’na destek olmak amacıyla İzmir 2. Amatör Lig temsilcilerinin yanı sıra 1. Amatör Lig temsilcileri ve Birlik Başkanları da yer aldı.



Salgın sebebiyle doğan mağduriyetin giderilmesi için amatör kulüp temsilcileri oy birliğiyle, “2. Amatör Lig’in, 1. Amatör Lig ile birleştirilmesi” teklifinin kararını aldı.



Ortak hareket edecekler



Bazı illerde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimleri liglerin tamamlanma, birleştirilme ve üst sırada olan kulüpleri bir üst lige çıkarma kararı almasını örnek gösteren İzmir temsilcileri, 2. Amatör Lig için sessizliğini koruyan İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na yarın düzenlenecek olan genel kurulda 2. Amatör’de yer alan 74 kulübün ortak imzasıyla oluşturulacak olan bir dilekçe vermeyi planlıyor. 2. Amatör Lig temsilcileri TFF’ye transfer, lige katılım, antrenör sözleşme bedeli için yatırılan ödemeler ve yaşanacak olan yıl kaybına izin verilmemesi için ortak akılla hareket edecek.