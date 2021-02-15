Ambalaj desteği verilmeli

Türkiye’de rekoltesi bir önceki sezona göre yüzde 23 azalan zeytinyağında ihracatçılar, sezon sonunda 120 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor. 1 Kasım’da 2020’de başlayan sezonun ilk 3 ayında yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle yüzde 6’lık bir gerileme yaşadıklarını aktaran Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, “Sezonun kalan 9 aylık bölümünde, ilk 3 aydaki kaybı telafi edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatından daha fazla pay alması için kendi markaları ve ambalajıyla dış pazarda daha çok yer alması gerektiğini belirten Alhat, “Ambalajlı ihracatın teşviklerle desteklenmesi lazım. Öte yandan sanayicimiz, Tunus ve Fas gibi henüz bu pazarda üretici kimliği ile gelişmekte olan yeni ülkelerin zeytinyağlarını ithalat yoluyla alabilir ve ambalajlayıp kendi pazarlayabilir” ifadelerini kullandı.