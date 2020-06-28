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    HaberlerEge Haberleri Ameliyat izine son
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    28.06.2020 - 00:06 |

    Ameliyat izine son

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda kapalı yöntemle izsiz tiroit ameliyatı uygulanmaya başlandı.

    Ameliyat izine son

    Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, boyunda herhangi bir kesi veya iz olmadan, alt dudağın iç kısmından küçük kesiler yaparak tiroit ameliyatı uyguladıklarını belirtti, ‘İzsiz Tiroidektomi’ ameliyatını Türkiye’de çocuklarda ilk defa uyguladıklarını söyledi.

    İkinci gün taburcu edildi

    ilelerin çocuğun boynunda herhangi bir iz bırakılması konusunda hassas olduğunu dile getiren Divarcı, “Bizim kullandığımız yöntemde çocuklarda herhangi bir iz
    bırakılmamış oluyor. Her tiroit hastası bu ameliyata uygun olmayabilir. Kriterlere uygun hastalarda kozmetik olarak çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Alt dudağın altında bir yol hazırlayarak yapıyoruz. Ağız bölgesi bizim doğal açıklığımız. Burada yapılan işlemler sonrasında herhangi bir iz kalmıyor” ifadesini kullandı.

    Dünyada erişkinlerde uygulanan yöntemin Türkiye’de ilk defa EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi tarafından uygulandığını kaydeden Divarcı,”Bizim ameliyatımızda da verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Özer Makay ve ekibine özellikle teşekkür ederiz. Hastamız 17 yaşındaydı. Boynunda nodül gelişmesi ile bize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde şüpheli bir nodül olduğunu tespit ettik. Bunun çıkartılması gerekiyordu. Ameliyat ile o bölgeyi tamamen çıkardık. Birinci günde hemen beslenmeye başladı. İkinci gün taburcu ettik. Hastalarımız yaklaşık 1 haftadan sonra normal hayatlarına dönebiliyor” diye konuştu.

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