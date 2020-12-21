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    21.12.2020 - 00:02 |

    Ameliyatlarda robotik farkı...

    Özel Sağlık Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, robotik cerrahiyle birlikte operasyon başarısının arttığını söyledi.

    Ameliyatlarda robotik farkı...

    Robotik cerrahinin hem hekime hem de hastalara birçok avantaj sağladığını vurgulayan Makay, “Artık cerrahlar gelişen teknolojiyle birlikte birinci dönemde yaptıkları bu ameliyatları artık daha küçük kesilerle yapabilir miyiz diyerek kapalı ameliyatlar geliştirdi. Bu süreçle birlikte önemli deneyimler elde edildi. Endokrin cerrahisi de bu gelişmelerden nasibini aldı. Tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezlerine ait hastalıklarda daha başarılı tedaviler uygulanmaya başlandı. Bu sürecin akabinde robotik cerrahi teknolojisi geldi. Buna artık tıp alanında kullanılan son nokta diyebiliriz. Robotik cerrahi hekimlere, 3 boyutlu görüntüyle ameliyat yapma olanağı sağlıyor. Esnek ve kıvrak kollarla daha dar, derin ve titizlikle ameliyat gerektiren müdahaleleri yapabiliyoruz” dedi.

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