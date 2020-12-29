Amerika yolunu kimya ile açtı

İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Deniz Güner, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) kabul edildi. Çocukluğundan beri ilgisi olan kimyada eğitim hayatıyla birlikte ulusal ve uluslararası olimpiyatlarda dereceler kazanan Güner, “Bronz, gümüş ve altın madalyam vardı. Ayrıca TÜBİTAK’ta araştırma stajyerliği yaptım. Kabul edilmemde bunların büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. MIT, yüksek akademik başarının yanı sıra sosyal faaliyetler ve başvuru yazısına da çok dikkat ediyor” dedi.

Başvuru yapan 15 bin 36 öğrenci arasından sıyrılan Güner, “İlkokulda kendi deneylerimi yapmaya başladım. Bu alanda ilerlemek için İzmir Fen Lisesi’ni tercih ettim. MIT’e kabul edilmem ise biraz sürpriz oldu. İleride bilime katkı sağlamak ve ilerletmek istiyorum, bu açıdan çok iyi bir fırsat sunulmuş oldu” diye konuştu. - AA