10.03.2020 - 00:06 |
‘Amerikan pazarı bizim için önemli’
ABD ve Avrupa pazarında iyi bir ivme yakalayan Norm Holding, bu pazarlardaki yatırımlarını sürdürecek.
Norm Holding Genel Sekreteri Sedef Yücer Tan, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda Amerika pazarıyla ilgili bir sunum yaptı, “Yatırım yapmadan önce çok ciddi araştırma ve fizibilite çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.