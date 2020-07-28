Anadolu Ateşi, Ege’ye geliyor

ANADOLU Ateşi Dans Grubu, Ege turnesine hazırlanıyor. 17 Temmuz’da Aspendos Arena’da gerçekleştirdiği Antalya açılışının ardından Anadolu Ateşi, 5-19 Ağustos günlerinde Bodrum Kalesi Açıkhava Sahnesi, 12 Ağustos Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 22 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatrosu’nda gösterilerini sunacak. Öte yandan, Westpark Dans Okulu’nda üç bin metrekare kapalı stüdyolarda 400 kursiyere dans eğitimi verilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 100 Roman çocuk ve gence dans eğitimleri devam ediyor. Bir yıl boyunca eğitim alan Romanlar, kendi kültürlerini yansıtan bir müzikal sahneye koyacak.

20 yılı geride bırakan Anadolu Ateşi, binlerce dans sanatçısını yetiştiriyor, istihdam yaratıyor. Türkiye’nin dans kültürünü 106 ülkeye taşıyor.