06.03.2020 - 00:00 |
Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris fırtınası
Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün 6 sporcusunun yer aldığı Muğla Voleybol İl Karması, Türkiye’nin ilk 12 takımından biri oldu.
12 sporcusundan 6’sının Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün sporcusu olduğu Muğla Voleybol İl Karması, başantrenör Esra Balıkçoğlu eşliğinde 12-17 Mart tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.