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    HaberlerEge Haberleri Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris fırtınası
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    06.03.2020 - 00:00 |

    Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris fırtınası

    Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün 6 sporcusunun yer aldığı Muğla Voleybol İl Karması, Türkiye’nin ilk 12 takımından biri oldu.

    Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Marmaris fırtınası

    12 sporcusundan 6’sının Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün sporcusu olduğu Muğla Voleybol İl Karması, başantrenör Esra Balıkçoğlu eşliğinde 12-17 Mart tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.

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