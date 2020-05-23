Anahtar havayolunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlenen telekonferansta turizm sektörüne ilişkin açıklamalar yaptı. Bakanlık tarafından düzenlenen telekonferansa, İZTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ile İZTO 41. Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu, 42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu, 43. Konaklama Grubu ve 44. Yolcu Taşıma Grubu meclis ve komite üyeleri katıldı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in açılış konuşmasıyla başlayan telekonferansta, Kovid-19 salgınının en yoğun biçimde etkilediği turizm sektöründeki tüm paydaşları ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Bakan Ersoy, “İç ve dış turizmin tekrar canlanması için öncelikle havayolu trafiğinin açılması gerekiyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte hazırlanan Sağlık Sertifikasyon Programları tüm dünyaya örnek olurken, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımızla birlikte yürütülen Uluslararası Turizm Diplomasisi sayesinde mevkidaşlarımızla niyet mektupları paylaşıldı” dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Yaşadığımız süreç, bize sağlığa olduğu kadar seyahat özgürlüğüne, güvenli ve hijyenik gıda, konaklama ve turizm sektörüne yapılan yatırımların ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu gösterdi. Bu dönem, turizmde bir kriz oluştuğunda bununla nasıl mücadele edebileceğimize yönelik de ışık tutuyor. Tüm dünyaya hayalleri pazarlayan turizm sektöründe, toplum sağlığı gözetilerek güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çerçevede turizm deneyiminin yaşanması önem arz ediyor” dedi.

Özgener, İZTO olarak kriz sonrası sürecin yönetilmesi, sektörlerin aldığı hasarın belirlenmesi ve KOBİ’ler başta olmak üzere hızlı iyileşme için alınması gereken politika önlemlerinin belirlenmesi amacıyla hem Türkiye hem İzmir boyutunda bir çalışma grubu kurulmasını planladıklarını kaydetti. Turizmin, ‘öncelikli sektör’ olarak belirlendiği kurulda, salgın bittiğinde ekonomik olarak sektörlere nasıl yardımcı olunacağı, çarkların yeniden nasıl hızla döndürüleceği konularında sektör temsilcileri, bürokratlar ve bilim insanları yer alacak.

Yaşananların Çeşme Projesi’nin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini de ifade eden Özgener, “Çeşme’nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme’ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Ege Turizm Merkezi içinde önemli bir parça olarak yer alan Çeşme Projesi’nin var olmasını sağlamak istediğinizi biliyoruz. Biz de Oda olarak aynı hedefi paylaşıyoruz ve her zaman desteğe hazırız” dedi.

‘Gemiler eylülde’

Bakan Ersoy, “Bayramdan sonra İstanbul’dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak. Haziran başı itibariyle geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar” vurgusunu yaptı, hedeflerinin, Haziran ortası itibariyle aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve Temmuz ayı içinde de yoğunluğu artırmak olduğunu söyledi. Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensüs oluşturmak amacıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Alınan duyumlara göre gemilerin Eylül ayında gelmesi bekleniyor” dedi.