‘Anaokulunda öğrendim’

Özel Ekin Okulları, ‘Erken Çocukluk Sempozyumu’nun dördüncüsünü Ataşehir Kampüsü’nde düzenledi. İzmir’deki okul öncesi eğitimci ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan bir platform oluşturmak için düzenlenen sempozyumda konuşan, Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Şakiroğlu, akıllı telefon, sosyal medya ve teknolojinin doğru kullanımı üzerinde durdu.

‘Yine buluşalım’

Katılımcı öğretmenler; müzik, beden, ritim ve hareket eğitimi, seramik, drama, dil-anlatım, fen bilimleri ve görsel sanatlar, eğitimde sistem düşüncesi ve oryantiring alanlarında yapılan atölye çalışmalarına katıldı.

Tüm okullara ve katılımcılara teşekkür eden Kurucu Genel Müdür Yasemin Reşitoğlu, gelecek yıllarda da bu tür sempozyumlarda buluşmayı diledi.