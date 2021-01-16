‘Anestezi teknikeri sesini duyuramıyor’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, anestezi tekniker ve teknisyenlerinin resmi görev tanımı ve kadro taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Türkiye’de 2021 itibarıyla mezun anestezi teknikeri ve teknisyeni sayısının 80 bini bulduğuna vurgu yaptı, “Anestezi tekniker ve teknisyenleri bir yandan atama bekliyor, diğer yandan ise resmi görev tanımlarının gerçeğe uygun olmasını talep ediyor” dedi.