Anılar gün yüzüne çıktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 2010 yılında hizmete açılan İkizdere Barajı’nın suları altında kalan yerleşim yeri, su seviyesi 10 metre düşünce yeniden ortaya çıktı. Mahalleli, terk ettikleri evlerinin kalıntılarını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Kendisi yapmıştı

Doğup büyüdüğü evin yıkıntılarını gören İkizdere Mahallesi eski Muhtarı Selahattin Özcan, “2009 yılında muhtar seçildim. Muhtar olduğum dönemde buraya baraj yapıldı. 149 hanede toplam 627 kişinin yaşadığı mahalledeki evler baraj havzasında kaldığı için boşaltıldı. Su seviyesi düşünce, eski mahallemizin yıkıntıları da ortaya çıktı. Şu an burası taş yığınında ibaret, başka bir şey yok” dedi. Özcan, kendisinin yaptığı evinin yıkıntılarını da gösterip, eski günleri yadetti.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, “Ciddi bir kuraklık yaşayacağımız yılın içindeyiz. İkizdere Barajı’nda bulunduğumuz alanda su 10 metre kadar çekilmiş durumda. Belki baraj su dolar ama ne kadar dolacak ve çiftçiye ne kadar su verebilir belli değil. Herkesin tedbirini alması lazım. Eski su kuyularını tekrar faaliyete almalıyız” dedi.

Yağmura hasret

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 72.62 oranında olan doluluk oranına sahip olan Güzelhisar Barajı’nda bu yıl doluluk oranı yüzde 47.18 seviyesinde kaldı. Her geçen gün artan küresel ısınma ve değişen iklim koşulları, yaşanabilecek olası kuraklığın en önemli nedenleri arasında gösterilirken yeni yağışlarla barajın doluluk oranının artması bekleniyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı’da yüzde 39.10 Balçova’da yüzde 38.63, Gördes’te yüzde 3.44, Ürkmez’te yüzde 50.95, Güzelhisar’da yüzde 47.18, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise yüzde 41.60 olarak ölçüldü.