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    HaberlerEge Haberleri Anıt ağaçta hasat başladı
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Anıt ağaçta hasat başladı

    MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan, yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye’nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacı, bu yıl da meyve verdi.

    Anıt ağaçta hasat başladı

    MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde koruma altında bulunan, yapılan incelemede 1658 yaşında olduğu belirlenen Türkiye’nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı anıt zeytin ağacı, bu yıl da meyve verdi. Ağaçta olgunlaşmaya başlayan zeytinler toplanmaya başlanırken, zeytinlerden çıkarılacak yağ, sembolik bir fiyat karşılığında satılarak geliri, ağacın bakımında kullanılacak. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, “Üzerinde 4 zeytin türü barındırıyor. Çocuklarımızın bizden beklediği miras olarak elimizde duruyor. Geçen yıl 200 kilogram zeytin çıktı. Bu yıl da aynı rekolteyi hedefliyoruz” dedi.

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