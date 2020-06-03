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    HaberlerEge Haberleri ‘ANITLARI DİKİLMELİ’
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    03.06.2020 - 07:00 |

    ‘ANITLARI DİKİLMELİ’

    Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede göstediği fedakarlığın ölümsüzleştirilmesi gerektiğini dile getiren iş insanı Kemal Zorlu, 20 belediye başkanına çağrıda bulundu

    ‘ANITLARI DİKİLMELİ’

    Koronavirüsle savaşta en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin nesillerce hatırlanması gerektiğini belirten deneyimli iş insanı Kemal Zorlu, salgından en fazla etkilenen 20 kentin belediye başkanlarına yazdığı mektupta, “Bu özveri anıtlaştırılmalı. Sizlerin girişimi ve katkılarınızla hayata geçirilmesi mümkün olan bu jest, toplum tarafından da takdirle karşılanacaktır” dedi.
    Türkiye’de salgının patlak verdiği 11 Mart’tan bu yana 1 milyon 61 bin 635 sağlık çalışanının büyük risk altında, günlerce evlerinden uzak kalarak görev yaptığını dile getiren Zorlu, başkanlara şöyle seslendi:
    ‘Hak ettiler’
    “Süreçte 4 bine yakın sağlık çalışanının enfekte olması, karşı karşıya oldukları riski ortaya koyuyor. Salgına karşı aşı ve ilaç üretme adına yapılan çalışmalarda gösterilen çabaya şükran duymamamız münkün değil. Bugüne kadar evde kalarak onlara yardımcı olmaya çalışan bizlerin, balkonlardan yaptığımız alkışlı destek, sağlık çalışanlarına özel sosyal uygulamalar ve jestler, motivasyonu artırdı ancak yeterli değil. Gösterdikleri özverinin kalıcı ve anlamlı bir karşılığı olmalı. Sağlık çalışanlarımızın özverisini sembolize edecek ve bu çabayı sonsuza taşıyacak anıtlar yapılmalı. Bu anıtlar, halka da virüs günlerini unutturmayacak, sağlığın önemini ve korumak için yapılması gerekenleri her zaman hatırlatacak.”

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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