‘ANITLARI DİKİLMELİ’

Koronavirüsle savaşta en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin nesillerce hatırlanması gerektiğini belirten deneyimli iş insanı Kemal Zorlu, salgından en fazla etkilenen 20 kentin belediye başkanlarına yazdığı mektupta, “Bu özveri anıtlaştırılmalı. Sizlerin girişimi ve katkılarınızla hayata geçirilmesi mümkün olan bu jest, toplum tarafından da takdirle karşılanacaktır” dedi.

Türkiye’de salgının patlak verdiği 11 Mart’tan bu yana 1 milyon 61 bin 635 sağlık çalışanının büyük risk altında, günlerce evlerinden uzak kalarak görev yaptığını dile getiren Zorlu, başkanlara şöyle seslendi:

‘Hak ettiler’

“Süreçte 4 bine yakın sağlık çalışanının enfekte olması, karşı karşıya oldukları riski ortaya koyuyor. Salgına karşı aşı ve ilaç üretme adına yapılan çalışmalarda gösterilen çabaya şükran duymamamız münkün değil. Bugüne kadar evde kalarak onlara yardımcı olmaya çalışan bizlerin, balkonlardan yaptığımız alkışlı destek, sağlık çalışanlarına özel sosyal uygulamalar ve jestler, motivasyonu artırdı ancak yeterli değil. Gösterdikleri özverinin kalıcı ve anlamlı bir karşılığı olmalı. Sağlık çalışanlarımızın özverisini sembolize edecek ve bu çabayı sonsuza taşıyacak anıtlar yapılmalı. Bu anıtlar, halka da virüs günlerini unutturmayacak, sağlığın önemini ve korumak için yapılması gerekenleri her zaman hatırlatacak.”