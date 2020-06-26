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    26.06.2020 - 00:08 |

    Ankara mesaisi

    Binlerce yıllık tarih ve eşsiz doğaya sahip Bergama’nın hak ettiği değeri görmesi için çabalayan Belediye Başkanı Koştu sorunları çözecek projeler için bakanlarla bir araya geldi

    Ankara mesaisi

    Altyapıdan üstyapıya kadar birçok sorunla boğuşan Bergama için yoğun şekilde çalışan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ankara’da koşmaya devam ediyor. Önceki gün AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin koordinasyonunda Başkent’e giden Koştu, dört bakan ve altı milletvekili ile Bergama’yı masaya yatırdı.

    Sözler tutuluyor

    Koştu, ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile bir araya geldi. Yapılacak yatırımlarla ilgili görüş alışverişi yaptı, ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Koştu sırasıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelindi.

    Tarihi kent Bergama’nın yılların ilgisizlik ve bakımsızlıkla dev bir kasaba görünümünde olduğunu ifade eden Koştu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu gidişatı durdurmak, yepyeni altyapısı ve üstyapı ile tarihi kimliği ön plana çıkaracağımız bir Bergama için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük destekçimiz olan Hükümet’e çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi, 31 Mart Seçimleri’nde sözünü verdiğimiz tüm projelere kavuşturacağız. Bergama’yı olması gerektiği noktaya getireceğiz” dedi.

    Vekillere ziyaret

    Bakanlıklarda yapılan toplantıların ardından Koştu; Sürekli, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Kınık Belediye Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte TBMM’ne geçti. AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar ve Cemal Bekle ile bir araya geldi.

     

    Asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlarİstnbul Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfie çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.
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