Ankara’da gündem Menderes

CHP’nin 37. Olağan Büyük Kurultayı için Ankara’da bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün ile birlikte partisinin genel merkezinde genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Ziyaretlerde, Menderes için yapılan çalışmalar, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldı. Rize Fındıklı İlçe Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile de kardeş belediye olmak için ilk adım atıldı.

Ziyaretlerin çok olumlu geçtiğini belirten Kayalar, “Menderes’i konuştuk, Menderesli hemşehrilerimizin de selamını ilettik. Yoğun süreçte bize zaman ayırdılar. Kurultayımızla, yerel seçimlerde Menderes’te yakaladığımız başarıyı genel seçimlerde de yakalamak adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu. Ergün de, “Sıra genel seçimlerde ülkeye bahar getirmeye geldi. CHP Menderes örgütü olarak hazırız” diye konuştu.