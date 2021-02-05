Ankara’da iki ziyaret

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Sengel, görüşmeyi sosyal medyadan, “Genel Başkanımızla ülkemize, İzmir’e ve Selçuk’a dair keyifli sohbet ettik. Gençleri ve çocukları önemseyen, kadın haklarına sahip çıkan, işçisinden esnafına herkesi düşünen bir Genel Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. İktidara adım adım...” notuyla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da ziyaret eden Sengel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la da bir araya geldi.