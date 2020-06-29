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    29.06.2020 - 00:08 |

    Ankara’da Konak zirvesi

    Ankara’da Konak zirvesi

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na Konak’ta yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Batur, ilçede salgın döneminde alınan önlemleri ve atılan adımları aktardı. Salgın nedeniyle zorda kalan vatandaşlara gıda kolileriyle destek verildiğini belirten Batur, esnafın da her zaman yanında olduklarını vurguladı. Batur, mülkiyeti Konak Belediyesi’nde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan da kira söyledi. Batur, Roman vatandaşlara da kira desteği sunulduğunu sözlerine ekledi. Gültepe planlarının tamamlanarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğini belirten Başkan Batur, onay çıkar çıkmaz çalışmalara başlanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’na Beştepeler planlarının son aşamaya getirildiğini de aktaran Batur, restorasyon çalışmaları yapılan tarihi binaların tek tek kente kazandırılacağını da vurguladı. Kılıçdaroğlu da, Konak Belediyesi’nin salgın sürecinde diğer CHP’li belediyeler gibi başarılı işlere imza attığını vurguladı.

    Moloz için  özel ekip

    Konak’ta ev ve işyerlerinde tadilat gibi nedenlerle ortaya çıkan molozun sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplanabilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan moloz toplama ekibi, vatandaşın başvurusunun ardından belirlenen bölgelerden her gün yaklaşık 20 ton moloz topluyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen moloz toplama işlemi sayesinde molozun kaldırımlara ya da çöp kenarlarına bırakılarak kötü görüntü oluşturmasının önüne geçiliyor.

    Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.
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