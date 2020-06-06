BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ankara’nın bir ayağı Manderes’te
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:05 |

    Ankara’nın bir ayağı Manderes’te

    AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, Menderes Devlet Hastanesi için 1 Temmuz’da yeniden ihaleye çıkma kararının ardından projeden sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile birlikte sahaya çıktı.

    Ankara’nın bir ayağı Manderes’te

    Menderes’in en çok yatırım ve hizmeti AK Parti döneminde aldığını belirten Artcı, “Bakanlığımız işin üzerinde hassasiyetle duruyor, biz de takipteyiz. Sık sık bir araya gelecek ve görüş alışverişinde bulunacağız. İnanıyorum ki hedeflenen sürede de hizmete açmış olacağız. Görüldüğü gibi, Menderes Ankara’ya istediği zaman ulaşabiliyor. Ankara’nın da bir ayağı Menderes’te” diye konuştu.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber