Ankara’nın bir ayağı Manderes’te

Menderes’in en çok yatırım ve hizmeti AK Parti döneminde aldığını belirten Artcı, “Bakanlığımız işin üzerinde hassasiyetle duruyor, biz de takipteyiz. Sık sık bir araya gelecek ve görüş alışverişinde bulunacağız. İnanıyorum ki hedeflenen sürede de hizmete açmış olacağız. Görüldüğü gibi, Menderes Ankara’ya istediği zaman ulaşabiliyor. Ankara’nın da bir ayağı Menderes’te” diye konuştu.