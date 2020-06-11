‘Anket sonucu doğru değil’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yapılan anketlere ilişkin, “Mevzubahis bu anketler, diğer partiler sabit bırakılırken, AK Parti’nin oy oranı düşürülüp, kararsız seçmen oranı yükseltilerek ortaya konmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar, milletimizin, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

egedesonsozTV’nin yayınına da katılan Dağ, “AK Parti’yi bu anketlerde yüzde 35’e indirdin, ama CHP ne oldu, onu neden artıramıyorsun?” diye sordu. 24 Haziran’dan daha iyi durumda olduklarını belirten Dağ, “Yüzde 43-45 bandındayız şu anda. Haziran ayı sonunda daha net sonuçlar ortaya çıkmaya başlar ve asıl verimi de o zaman alırız. CHP ise yüzde 21-23 arasında” dedi.

‘Erol Ayyıldız efsane’

Yayında, Eskişehir’e atanan Vali Erol Ayyıldız’ın İzmir’e gelen valiler içinde ilk 3’te olduğunu düşündüğünü dile getiren Dağ, “İzmir’in efsane valilerinden biri olmuştur. Yeni Valimizin de önceki çalışmalarını gayet iyi biliyoruz” diye konuştu. l DHA