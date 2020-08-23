Anne babada alerji varsa çocukta da var

“Ailesel yatkınlığın alerjide büyük rolü var” diyen yiğit, “Ebeveynlerden sadece birinin alerjik olduğu durumda çocukta alerji görülme oranı yüzde 50, hem anne hem baba alerjik ise o zaman bu özellik yüzde 75 oranında çocuğa iletiliyor. Ancak alerjide ailesel yatkınlığın rolü büyük olsa da çevresel faktörlerin de önemli etkisinin olduğu bilinmeli. Alerjinin sebebini bulmak bazen çok çaba isteyen bir iştir, işin en zor kısmıdır. Tedavisi ancak ondan sonra kolaylaşır” ifadelerini kullandı.