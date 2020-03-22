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    HaberlerEge Haberleri Anne-babalar bunlara dikkat!
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    22.03.2020 - 00:02 |

    Anne-babalar bunlara dikkat!

    Anne-babalar bunlara dikkat!

    Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini artırırken salgının yarattığı olumsuz psikoloji ile mücadele konusunda da adımlar atıyor. Gaziemir Belediyesi Başkan Yardımcısı, Psikolog Deniz Dinler, salgının çocuklara nasıl anlatılacağı ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Anne-babalara seslenen Dinler, “Sizlerin duygu ve düşünceleri onların duygusu ve düşüncesi haline dönüşüverir. Çocuklarınızın yaşlarına uygun şekilde açıklamalarda bulunun. Örneğin, virüsün neye benzediğini ve bizi nasıl etkilendiğini resim yapma ya da oyun hamuru kullanarak hikâyeleştirme gibi yöntemlerle somutlayın. Size sorduğu soruları kısa ifadelerle cevaplandırın, bilmediğiniz konularda araştırma yapıp onunla paylaşacağınızı söyleyin. Ayrıca, yatış ve kalkış saati, yemek saati rutinini sürdürün” diye konuştu.

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