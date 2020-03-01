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    01.03.2020 - 00:04 |

    Anne-kızın sesini Büyükşehir duydu

    Muğla Büyükşehir yatalak annesine hayatını adayan görme engelli Rafiye Özdemir’in yardım çağrısını duydu. Yaşlı kadının genel kontrolleri yapıldı, evin tadilatına da başlanacağı belirtildi

    Anne-kızın sesini Büyükşehir duydu

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatalak annesi Halise Özdemir’e (89) tek başına bakan, görme engelli Rafiye Özdemir’in (63) yardım çağrısına duyarsız kalmadı.

    Özdemir’in “Haftada bir gün evimiz temizlense mutlu olurum. Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım” çağrısı üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün talimatıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Belediyeye ait ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Halise Özdemir, kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar evine getirildi.

    Temizliği yapıldı

    Ev baştan sona süpürüldü, bahçedeki odunlar kırıldı, çamaşır ve bulaşıklar yıkandı, kovalara kömür koyuldu. Aileye erzak yardımı yapıldı, ilerleyen günlerde evin tadilat işlerine başlanacağı ve elektronik hastane yatağı teslim edileceği öğrenildi. Kendilerine yardım eli uzatılmasının sevincini yaşayan Rafiye Özdemir, “Bize sahip çıkanlara yerden göğe kadar teşekkür ediyorum. Sağlık ve mutluluk dışında bir şey istemiyorum” dedi.
    l MUĞLA DHA

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