04.03.2020 - 00:03 |
Anne ve çocukları cimnastik yapıyor
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 20-40 aylık çocukların eklem ve kas gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Anne-Çocuk Cimnastik Kursu’ açtı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Onur Açık Hava Tiyatrosu, İhsan Alyanak ve Nafiz Gürman Kültür merkezlerinde başlayan kurslar, ailelerden büyük ilgi gördü.
Cimnastikle bebeğin cesaretlendirilmesi sosyal gelişiminin ilerlemesine yardımcı olunduğunu belirten eğitmen Gizem Karayalçın, “Minik sporcuların ilgilerini çekecek parkur ve yürüyüş çalışmaları, trambolin sıçramaları, kas gruplarını ve hareket kabiliyetlerini geliştirecek minder aktiviteleri gerçekleştiriyoruz” dedi.
Spor sevgisi aşılanacak
Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Hedefimiz çocuklara erken yaşta sporu sevdirmek, fiziki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak” diye konuştu.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.