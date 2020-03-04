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    HaberlerEge Haberleri Anne ve çocukları cimnastik yapıyor
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    04.03.2020 - 00:03 |

    Anne ve çocukları cimnastik yapıyor

    Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 20-40 aylık çocukların eklem ve kas gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Anne-Çocuk Cimnastik Kursu’ açtı.

    Anne ve çocukları cimnastik yapıyor

    Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Onur Açık Hava Tiyatrosu, İhsan Alyanak ve Nafiz Gürman Kültür merkezlerinde başlayan kurslar, ailelerden büyük ilgi gördü.

    Cimnastikle bebeğin cesaretlendirilmesi sosyal gelişiminin ilerlemesine yardımcı olunduğunu belirten eğitmen Gizem Karayalçın, “Minik sporcuların ilgilerini çekecek parkur ve yürüyüş çalışmaları, trambolin sıçramaları, kas gruplarını ve hareket kabiliyetlerini geliştirecek minder aktiviteleri gerçekleştiriyoruz” dedi.
    Spor sevgisi aşılanacak

    Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Hedefimiz çocuklara erken yaşta sporu sevdirmek, fiziki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak” diye konuştu.

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