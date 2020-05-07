BİST98.571-0.17EURO7.780.10USD7.19-0.11ALTIN390.330.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Anneler Günü sayısı 10 Mayıs’ta raflarda
    ABONE OL
    07.05.2020 - 00:02 |

    Anneler Günü sayısı 10 Mayıs’ta raflarda

    Wesida Medya Grubu dergilerinden sağlıklı yaşam dergisi Asklepion Life Anneler Günü’ne özel bir sayı ile 10 Mayıs’ta raflarda ve dijital platformlarda yerini alacak.

    Anneler Günü sayısı 10 Mayıs’ta raflarda

    Dergide tarihçi yazar Ahmet Gürel’in Zübeyde Hanım’ı anlattığı araştırması yanısıra Berna Vatansever ve Savaş Oktay’ın yazıları yer alıyor. Dergide yer alan konular arasında anne sütü ve sütün yararları da var.

    93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.
    daha fazla video için
    Bursa'da polis otosunu gören gençler kaçacak yer aradıBursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup gencin polis otosunu görüp kaçtığı anlar kameraya böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? Genelge yayımlandı! 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, 0-14 yaşın 4 saati kaçta başlıyor?

    Sıradaki Haber