07.05.2020 - 00:02 |
Anneler Günü sayısı 10 Mayıs’ta raflarda
Wesida Medya Grubu dergilerinden sağlıklı yaşam dergisi Asklepion Life Anneler Günü’ne özel bir sayı ile 10 Mayıs’ta raflarda ve dijital platformlarda yerini alacak.
Dergide tarihçi yazar Ahmet Gürel’in Zübeyde Hanım’ı anlattığı araştırması yanısıra Berna Vatansever ve Savaş Oktay’ın yazıları yer alıyor. Dergide yer alan konular arasında anne sütü ve sütün yararları da var.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.