09.03.2020 - 07:00 |
Anneler unutulmadı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın muhtarlarla birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.