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    HaberlerEge Haberleri Annelere sardunya
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    08.05.2020 - 00:04 |

    Annelere sardunya

    Annelere sardunya

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde hem anneleri sevindirmek hem de zor günler yaşayan çiçek üreticilerine destek için küçük üreticiden aldığı sardunyaları dağıtacak. Bu amaçla, üreticiden 50 bin saksı sardunya alındı. Sardunyalar ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Kuzusu Projesi ve gıda paketi desteğinden yararlanan yurttaşların evlerine Büyükşehir ekipleri tarafından ulaştırılacak.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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