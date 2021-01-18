Annelerin hayatını kolaylaştıracak

Tiritoğlu Parkı ile Uşak Belediyesi ana hizmet binasının yan kısmına montajı gerçekleştirilen iki kabin, kurulum işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hizmete girdi. Bebekli annelerin günlük hayatına önemli bir kolaylık sağlayacak kabinlerin kullanımı için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından annelere yönelik özel bir kart tahsis edilecek. Anneye özel oluşturulan kimlik kartıyla açılan kapılar, içeride birisi varken kilitlenerek dışardan açılmayacak, kullanım tamamlandıktan sonra yine kart okutularak çıkış sağlanacak. Günlük bir adet ücretsiz bebek bezi hakkı sunulan anneler, kabinde 20 dakika süreyle kalma ve işlerini halletme olanağına sahip olacak.

Kabinin yan kısmında engelli aracı şarj istasyonu ile kitap paylaşma noktası da bulunuyor.