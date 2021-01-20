Annesiyle vedalaşamadı

Kasım ayında annesiyle birlikte aynı gün koronavirüs teşhisi aldıklarını belirten Gürbüz, “Kızımın bulunduğu Muğla’daki Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordum. Annemin vefat haberini aldım. Cenazesine yakınlarım vasıtasıyla çevrim içi olarak katılabildim. Hayatta en çok sevdiğim kişi olan annemi son yolculuğa uğurlayamadım. Bu beni hastalıktan daha çok üzdü” dedi.

Çok hızlı ilerleyen bir hastalık

Geçen hafta görevine dönen Görbüz, “Kovid-19 çok hızlı yayılıyor. Aslında başında her şey bir grip gibi başlıyor ama çabuk ilerliyor. Kısa sürede nefes alıp vermekte zorluk çektim. Kanımdaki oksijen oranı düştü. Bir doktor olarak akciğerlerimdeki tutulumu görünce çok korktum. Tüm hastalarıma Kovid-19 ile mücadele konusunda aşılanmaları gerektiğini söylüyorum” dedi.