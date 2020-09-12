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    12.09.2020 - 07:00 |

    Antik havuzda keyif

    Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’nde, milattan sonra 692 yılında meydana gelen deprem sonrası doğal yollarla oluşan termal havuz, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Antik havuzda keyif

    Pamukkale’deki Hierapolis Antik Kenti’nde, milattan sonra 692 yılında meydana gelen deprem sonrası doğal yollarla oluşan termal havuz, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kovid-19 sürecinde tadilattan geçirilen antik havuzu son 3 ayda 60 bin kişi ziyaret etti. örme fırsatı buldu. Pandemiye rağmen rakamların sevindirici olduğunu ifade eden Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, “Yıl sonuna kadar antik havuzu 100 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.

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