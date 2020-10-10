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    10.10.2020 - 07:00 |

    Antik kapı düzenleniyor

    Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yürütülen çalışmalarda, antik dönemde kullanılan tören kapısının mimari blokları düzenleniyor.

    Antik kapı düzenleniyor

    Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yürütülen çalışmalarda, antik dönemde kullanılan tören kapısının mimari blokları düzenleniyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Alanın 3 kapısı var. Bunlardan birisi tören kapısı. Biz şimdi antik dönemde törenler esnasında kullanılan giriş kapısı ile tören kapısının mimari bloklarını düzenliyoruz” dedi.

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