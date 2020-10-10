Antik kapı düzenleniyor

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yürütülen çalışmalarda, antik dönemde kullanılan tören kapısının mimari blokları düzenleniyor. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Alanın 3 kapısı var. Bunlardan birisi tören kapısı. Biz şimdi antik dönemde törenler esnasında kullanılan giriş kapısı ile tören kapısının mimari bloklarını düzenliyoruz” dedi.