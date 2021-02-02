Antik Kent dijital ortama taşındı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bergama Antik Kenti’nde çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, 12.5 kilometrekarelik alanı dijital platformda haritalandırdı. Kızıl Avlu, Asklepion, nekropol, hamamlar, tümülüsler ve saray gibi yapılar hakkında ziyaretçilerin interaktif bilgiye ulaşabileceği dijital harita, dünyanın erişimine açıldı. Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Felix Pirson, “Çok sayıda antik alanı haritada görmek mümkün” dedi.

l EFSUN ERBALABAN AA