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    HaberlerEge Haberleri Antik Kent dijital ortama taşındı...
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    02.02.2021 - 00:03 |

    Antik Kent dijital ortama taşındı...

    UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama Antik Kenti’nin 2 bin 300 yıl önceki görünümü, dijital platforma taşındı.

    Antik Kent dijital ortama taşındı...

    Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bergama Antik Kenti’nde çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, 12.5 kilometrekarelik alanı dijital platformda haritalandırdı. Kızıl Avlu, Asklepion, nekropol, hamamlar, tümülüsler ve saray gibi yapılar hakkında ziyaretçilerin interaktif bilgiye ulaşabileceği dijital harita, dünyanın erişimine açıldı. Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Felix Pirson, “Çok sayıda antik alanı haritada görmek mümkün” dedi.
    l EFSUN ERBALABAN AA

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