‘Antik tiyatro ayağa kalkacak’

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, 2008 yılından bu yana, yıl boyu yapılıyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekibin yürüttüğü çalışmalar antik tiyatro kısmında sürdürülüyor. Çalışmaları Mayıs 2021’de tamamlamayı planladıklarını belirten Şimşek, “Tiyatroyu, orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmak için çaba gösteriyoruz” dedi. l DENİZLİ AA