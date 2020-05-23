23.05.2020 - 00:03 |
‘Antik tiyatro ayağa kalkacak’
Denizli’de, Laodikya Antik Kenti’nde yer alan Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, 2008 yılından bu yana, yıl boyu yapılıyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekibin yürüttüğü çalışmalar antik tiyatro kısmında sürdürülüyor. Çalışmaları Mayıs 2021’de tamamlamayı planladıklarını belirten Şimşek, “Tiyatroyu, orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmak için çaba gösteriyoruz” dedi. l DENİZLİ AA