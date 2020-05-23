BİST103.0240.37 EURO7.43-0.03USD6.810.43ALTIN380.430.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Antik tiyatro ayağa kalkacak’
    ABONE OL
    23.05.2020 - 00:03 |

    ‘Antik tiyatro ayağa kalkacak’

    Denizli’de, Laodikya Antik Kenti’nde yer alan Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

    ‘Antik tiyatro ayağa kalkacak’

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, 2008 yılından bu yana, yıl boyu yapılıyor. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekibin yürüttüğü çalışmalar antik tiyatro kısmında sürdürülüyor. Çalışmaları Mayıs 2021’de tamamlamayı planladıklarını belirten Şimşek, “Tiyatroyu, orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmak için çaba gösteriyoruz” dedi. l DENİZLİ AA

    İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram namazı (yarın) ne zaman saat kaçta kılınacak? - 24 Mayıs İl il Bayram Namazı saatleri - İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

    Bayram namazı (yarın) ne zaman saat kaçta kılınacak? - 24 Mayıs İl il Bayram Namazı saatleri - İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

    Marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Arefe günü (bugün) marketler açık mı, hangi saatlerde çalışacak? 23 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

    Marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Arefe günü (bugün) marketler açık mı, hangi saatlerde çalışacak? 23 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS market çalışma saatleri

    Sıradaki Haber