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    28.11.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Antika arabasıyla pide servisinde...

    Çeşme’nin markalaşmış 50 yıllık işletmesi olan Dost Pide’nin sahibi Reşat Akbaykal, koronavirüs vakalarındaki artışlar nedeniyle restoran, lokanta ve kafelerde sadece gel al ve paket servisine izin verilmesi üzerine, işletmesindeki masaları ve sandalyeleri topladı.

    Antika arabasıyla pide servisinde...

    Çeşme’nin markalaşmış 50 yıllık işletmesi olan Dost Pide’nin sahibi Reşat Akbaykal, koronavirüs vakalarındaki artışlar nedeniyle restoran, lokanta ve kafelerde sadece gel al ve paket servisine izin verilmesi üzerine, işletmesindeki masaları ve sandalyeleri topladı. Çok sevdiği, 2 nostaljik arabasıyla paket servisi yapmaya başladı. Akbaykal, Dost Pide lezzetlerine 0232 723 20 59 numaralı telefondan ulaşılabileceğini belirtti. l 

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