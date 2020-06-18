Antikor taramaları Foça’dan başladı

İki ayrı örnek alınarak yapılan taramalarda vatandaşın hali hazırda pozitif yada negatif olma durumunun yanısıra belirtileri olmadan Kovid-19’u geçirip geçirmediğin ve bağışıklık durumunun belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilecek verilerin yeni koronavirüs önlemlerinin alınmasına da ışık tutacağı bildirildi. l seyfi gül