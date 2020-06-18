18.06.2020 - 00:01 |
Antikor taramaları Foça’dan başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde tüm il ve ilçelerde nüfus yoğunluğuna bağlı sayıda yapılması planlanan antikor taramalarına İzmir’in Foça İlçesi’nden başlandı. Belirlenen ailelerden gönüllü bir kişiden örnekler alındı.
İki ayrı örnek alınarak yapılan taramalarda vatandaşın hali hazırda pozitif yada negatif olma durumunun yanısıra belirtileri olmadan Kovid-19’u geçirip geçirmediğin ve bağışıklık durumunun belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilecek verilerin yeni koronavirüs önlemlerinin alınmasına da ışık tutacağı bildirildi. l seyfi gül
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.