‘Antrenmanlar verimli geçiyor’

Çalışmaların iyi gittiğini dile getiren deneyimli teknik adam, “Bu hafta havaların serinlemesi, istediğimiz hava şartlarının oluşmasını sağladı ve antrenman tempomuz da bu sayede arttı. Üç günlük çok verimli bir çalışma süreci yaşadık. Lige hazırlanırken, sağlık için her şeye dikkat ediyoruz. Koronavirüsle ilgili sıkıntı yaşamamak için tedbiri elden bırakmıyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel anlamda her geçen gün gelişimimiz devam ediyor. Ligi 19 Haziran’da başlayacak diye düşünürsek hazır olabileceğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.