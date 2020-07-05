‘Antrenmanları bırakmayacağız’

Çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren Kaf Kaf’ta Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Lig yeniden başlayacak gibi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bizim tavrımız net; 3. Lig’den gruplarında ilk 6 sırada olan takımların yeni bir grup daha açılarak 2. Lig’e alınmasını, sezon boyunca verilen emeklerin karşılık bulmasını istiyoruz” dedi.