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    HaberlerEge Haberleri ‘Antrenmanları bırakmayacağız’
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    05.07.2020 - 00:00 |

    ‘Antrenmanları bırakmayacağız’

    Sezonun geri kalanı ile ilgili olarak TFF’nin alacağı kararı bekleyen Karşıyaka, tedbiri elden bırakmıyor.

    ‘Antrenmanları bırakmayacağız’

    Çalışmalarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren Kaf Kaf’ta Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Lig yeniden başlayacak gibi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bizim tavrımız net; 3. Lig’den gruplarında ilk 6 sırada olan takımların yeni bir grup daha açılarak 2. Lig’e alınmasını, sezon boyunca verilen emeklerin karşılık bulmasını istiyoruz” dedi.

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