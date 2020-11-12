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    HaberlerEge Haberleri ‘Apartman görevlileri evsiz ve işsiz kaldı’
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    12.11.2020 - 03:01 |

    ‘Apartman görevlileri evsiz ve işsiz kaldı’

    CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, unutulan depremzedelerin, apartman görevlilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

    ‘Apartman görevlileri evsiz ve işsiz kaldı’

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunan Kılıç, “Apartman görevlileri de en az ev sahibi ya da kiracılar kadar depremden büyük zarar gördü. Oturdukları evleri depremde ya yıkıldı veya çok büyük hasar gördüğü için oturulamaz durumda. Durum böyle olunca, ağır hasarlı ve bir bölümü yıkılan binalarda çalışan apartman görevlileri hem evsiz hem de işsiz kalmış oldu” dedi.

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