Apartman görevlileri için temizlik seti

Konak Belediyesi, ilçede görev yapan apartman görevlilerine konteyner, temizlik setleri ve hijyen paketleri dağıtmaya başladı. İlk setlerin teslimi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık bir araya geldiği apartman görevlilerinin sorunlarının ve hak mücadelelerinin takipçisi olduğunu vurgulayan Başkan Abdül Batur, “Apartman görevlileri artık kardeşim benim. Sizlerle beraber olmak bize onur veriyor” dedi.