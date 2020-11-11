11.11.2020 - 00:03 |
Apartmanın adı Ayda Bebek
Dokuz yıl önceki 7.2’lik depremde büyük bölümü yıkılan Van Erciş’te yaşayan müteahhit Emrah Yağar (42), yaptırdığı iki apartmana, Van’da depreme 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan Azra ile İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin’in (3) isimlerini verdi.
Dört çocuk babası Yağar, “Azra bebek-1 ve Ayda bebek-2 isimli apartmanlarla deprem gerçeğine dikkat çekip, isimlerini ölümsüzleştirmek istedim. Tabi aldığımız acı derslerden sonra yaptığımız işler deprem koşullarına daha uygun ve kaliteli malzemelere dayalıdır. Deprem yönetmenliğinin öngördüğü ne varsa hepsini harfiyen yerine getiriyoruz” dedi. l DHA