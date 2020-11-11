Apartmanın adı Ayda Bebek

Dört çocuk babası Yağar, “Azra bebek-1 ve Ayda bebek-2 isimli apartmanlarla deprem gerçeğine dikkat çekip, isimlerini ölümsüzleştirmek istedim. Tabi aldığımız acı derslerden sonra yaptığımız işler deprem koşullarına daha uygun ve kaliteli malzemelere dayalıdır. Deprem yönetmenliğinin öngördüğü ne varsa hepsini harfiyen yerine getiriyoruz” dedi. l DHA