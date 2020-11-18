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    HaberlerEge Haberleri Apartmanlara müdahale ediliyor
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    18.11.2020 - 00:04 |

    Apartmanlara müdahale ediliyor

    Türkiye genelinde giderek artan koronavirüs rakamlarına karşı kent genelinde önlemleri sıklaştıran Buca Belediyesi, apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerini hızla sürdürüyor.

    Apartmanlara müdahale ediliyor

    Destek Hizmetleri ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlıyor. Vaka artışlarıyla birlikte son bir haftada 164 apartmana müdahale eden ekipler, Buca genelinde toplam 8 bin 247 binayı dezenfekte etti.

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