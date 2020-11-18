Apartmanlara müdahale ediliyor

Destek Hizmetleri ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda koronavirüs vakası tespit edilen apartmanlarda ilaçlama çalışmaları yapıyor. Özel giysili dezenfeksiyon ekipleri, kapı girişlerinden merdivenlere, asansörlerden çocuk oyun alanlarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlıyor. Vaka artışlarıyla birlikte son bir haftada 164 apartmana müdahale eden ekipler, Buca genelinde toplam 8 bin 247 binayı dezenfekte etti.