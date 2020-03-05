05.03.2020 - 00:00 |
APİKAM’da kongre
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 97. yıldönümü nedeniyle bu ay Kent Söyleşileri’ni İzmir İktisat Kongresi’ne ayırdı.
İktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya’nın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, yarın 18.00’de başlayacak.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.