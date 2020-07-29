BİST1.1530.00EURO8.170.50USD6.940.21ALTIN436.511.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ara Güler, aralığa kadar İzmir’de!
    ABONE OL
    29.07.2020 - 07:00 |

    Ara Güler, aralığa kadar İzmir’de!

    Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, ‘Ara Güler, Merhaba İzmir!’ sergisinin süresi 27 Aralık’a kadar uzatıldı.

    Ara Güler, aralığa kadar İzmir’de!

    Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, ‘Ara Güler, Merhaba İzmir!’ sergisinin süresi 27 Aralık’a kadar uzatıldı. Ziyaretçilerin en güvenli şekilde sergiyi gezmeleri için gerekli önlemleri alan Arkas Sanat Merkezi, (0232) 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguluyor.

    Kahramanmaraş'ta feci kazaKahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Filistin uyruklu 5 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Virüs korkusu tiryakiyi vurdu

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Jandarma’da 4 general ile 60 albay emekli

    Sıradaki Haber