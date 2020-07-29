Ara Güler, aralığa kadar İzmir’de!

Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, ‘Ara Güler, Merhaba İzmir!’ sergisinin süresi 27 Aralık’a kadar uzatıldı. Ziyaretçilerin en güvenli şekilde sergiyi gezmeleri için gerekli önlemleri alan Arkas Sanat Merkezi, (0232) 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini vurguluyor.