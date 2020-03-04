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    HaberlerEge Haberleri Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor!
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    04.03.2020 - 00:02 |

    Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor!

    Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğiyle düzenlenen, daha önce sergilenmeyen eserlerden oluşan ‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisi sürüyor.

    Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor!

    Güler’in kişisel arşivinden kamera ve eşyayı da görmek mümkün.

    Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor


    Direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın üstlendiği serginin açılışında konuşan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “9. yılda 21. sergimizi açıyoruz. Çok sevdiğim, şahsen tanıma fırsatım olan ve sanatına hayran olduğum, rahmetli Ara Güler’in eserlerini İzmir’le buluşturuyoruz. Bu sergiyle, özellikle İzmir’in değişimini de göreceğiz” dedi. Sergi, 26 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

    Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor



    Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor

    İzmir ve çevresine ait fotoğraflarının yer aldığı sergide, Ara Güler’in önemli isimlere ait portreleri ve 700’den fazla eseri görülebilir.

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