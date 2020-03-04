Ara Güler, İzmir’deki değişimi gösteriyor!

Güler’in kişisel arşivinden kamera ve eşyayı da görmek mümkün.







Direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın üstlendiği serginin açılışında konuşan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “9. yılda 21. sergimizi açıyoruz. Çok sevdiğim, şahsen tanıma fırsatım olan ve sanatına hayran olduğum, rahmetli Ara Güler’in eserlerini İzmir’le buluşturuyoruz. Bu sergiyle, özellikle İzmir’in değişimini de göreceğiz” dedi. Sergi, 26 Temmuz’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.











İzmir ve çevresine ait fotoğraflarının yer aldığı sergide, Ara Güler’in önemli isimlere ait portreleri ve 700’den fazla eseri görülebilir.