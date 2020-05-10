Arabada sinema keyfi başlıyor

Altı noktada eş zamanlı olarak “Bayi Toplantısı” filminin ücretsiz gösterileceği etkinlikte yurttaşlara maske dağıtılacak ve araçlarından inmelerine ise izin verilmeyecek. Gösterim için Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de dev perdeler kurulacak. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler 11 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’dan itibaren www.arabalisinema.com.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.