10.05.2020 - 00:01 |
Arabada sinema keyfi başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Mayıs Cuma günü açık havada sinema gösterimi yapacak.
Altı noktada eş zamanlı olarak “Bayi Toplantısı” filminin ücretsiz gösterileceği etkinlikte yurttaşlara maske dağıtılacak ve araçlarından inmelerine ise izin verilmeyecek. Gösterim için Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de dev perdeler kurulacak. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler 11 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’dan itibaren www.arabalisinema.com.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.