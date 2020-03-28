Araca bindi sokakları ilaçladı

Koronavirüse karşı Buca Belediyesi’nin tüm birimlerine topyekûn mücadele talimatı veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sahaya indi. Buca’daki tüm kamusal alanların dezenfektesini yapan ekibin gece çalışmalarına katılıp saatlerce alanda mesai yapan Kılıç, çalışmanın ardından, ekiple bir araya gelerek hemşehrilere, “Gözünüz arkada kalmasın, biz sizin için çalışıyoruz. Ama lütfen siz evde kalın” mesajı verdi. Kılıç’ı gören Bucalılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkanı araç üstünde ilaçlama yaparken gören vatandaşlar, alkışlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla Kılıç’a teşekkür etti.



30 Nisan’a kadar sürecek



Gündüzleri hastane, taksi ve otobüs durakları, parklar, ibadethaneler, kamu kurumları ve apartmanlar gibi alanlarda yürütülen dezenfekte çalışmaları, geceleri 4 koldan ekiplerle tüm cadde ve sokaklarda devam edecek.

Bir saatte 100 litre antivirüs ilacı sıkan ekipler, 30 Nisan’a kadar ilçenin tamamını 3 tur ilaçlayacak.